برلماني يشيد بنجاح الشرطة في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها

وجّه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الداخلية على جهودهم الكبيرة ونجاحهم بكل كفاءة واقتدار فى القيام بدورهم على أكمل وجه فى مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها مؤكدًا أن وزارة الداخلية رغم اهتمامها الخاص جدا بمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله إلا أنها لم تغفل مكافحة الجرائم الاخرى.





كما أشاد النائب بالدور المجتمعى الذى تقوم به تجاه المواطنين بمختلف محافظات مصر سواء فى توفير جميع السلع الاساسية بأسعار مناسبة فى متناول محدودى الدخل وغير القادرين او مساعدة ومساندة ابنائنا التلاميذ فى توفير مستلزمات المدارس لهم أو علاج المواطنين البسطاء داخل مستشفيات الداخلية او تنظيم الداخلية للعديد من القوافل الطبية للكشف وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان للمواطنين.



