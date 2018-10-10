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برلمان

برلماني يشيد بنجاح الشرطة في مكافحة الجرائم بجميع أنواعها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:33 ص
النائب حسن أبو جاد
النائب حسن أبو جاد
فريدة محمد
وجّه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تحية قلبية للواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الداخلية على جهودهم الكبيرة ونجاحهم بكل كفاءة واقتدار فى القيام بدورهم على أكمل وجه فى مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها مؤكدًا أن وزارة الداخلية رغم اهتمامها الخاص جدا بمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله إلا أنها لم تغفل مكافحة الجرائم الاخرى.

كما أشاد النائب بالدور المجتمعى الذى تقوم به تجاه المواطنين بمختلف محافظات مصر سواء فى توفير جميع السلع الاساسية بأسعار مناسبة فى متناول محدودى الدخل وغير القادرين او مساعدة ومساندة ابنائنا التلاميذ فى توفير مستلزمات المدارس لهم أو علاج المواطنين البسطاء داخل مستشفيات الداخلية او تنظيم الداخلية للعديد من القوافل الطبية للكشف وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان للمواطنين.

وتقدم "أبو جاد" فى بيان له، بالتحية لنجاح قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة ، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من ضبط 7 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 454 حكم قضائى خلال 24 ساعة مشيدا بتكليفات وتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

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