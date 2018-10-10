شقيق الشهيد سيد بسطويسي عن عودة مذكراته: حفيدي رجعلي

علق نبيل حسين بسطويسي، شقيق الشهيد سيد بسطويسي، على عودة مذكرات الشهيد بعد 45 عامًا من الحرب، معقبا: "انبهرت، حتة من سيد رجعتلي، حفيدي رجعلي".





وأكمل "بسطويسي"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان": "ورق ومالوش لزمة عند ناس كتير بس الورق بالنسبالي كأن ابن سيد ورجعلي".





وأشار إلى أن آخر زيارة له قبل استشهاده أخبر صديقه أنه لن يعود مرة أخرى.



