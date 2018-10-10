شقيق الشهيد سيد بسطويسي عن عودة مذكراته: حفيدي رجعلي

علق نبيل حسين بسطويسي، شقيق الشهيد سيد بسطويسي، على عودة مذكرات الشهيد بعد 45 عامًا من الحرب، معقبا: "انبهرت، حتة من سيد رجعتلي، حفيدي رجعلي".
وأكمل "بسطويسي"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان": "ورق ومالوش لزمة عند ناس كتير بس الورق بالنسبالي كأن ابن سيد ورجعلي".
وأشار إلى أن آخر زيارة له قبل استشهاده أخبر صديقه أنه لن يعود مرة أخرى.
واستشهد سيد بسطويسي في أكتوبر 1973، وكتب مذكراته بخط يده، والتي ظهرت بعد 45 عامًا من الحرب، عندما سلمها جندي إسرائيلي، احتفظ بها طوال هذه الفترة، لأهله.