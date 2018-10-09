القوى العاملة بالنواب: أداء الموظفين ببعض قطاعات الدولة غير مُرض .. فيديو

قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أداء الموظفين في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة غير مُرضٍ.



وأشار "عبدالفتاح " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتطوير أداء الموظفين في الجهاز الإداري للدولة .



وتابع:" بعض جهات العمل بحاجة إلى زيادة في عدد ساعات العمل وهي التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، والبعض الآخر لا يحتاج إلى عدد ساعات عمل كثيرة".



وأكمل:" قانون الخدمة المدنية وتطوير الجهاز الإداري للدولة يستهدفان في المقام الأول راحة المواطنين".

