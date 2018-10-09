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القوى العاملة بالنواب: أداء الموظفين ببعض قطاعات الدولة غير مُرض .. فيديو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:53 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أداء الموظفين في بعض قطاعات الجهاز الإداري للدولة غير مُرضٍ.

وأشار "عبدالفتاح " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إلى ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتطوير أداء الموظفين في الجهاز الإداري للدولة .

وتابع:" بعض جهات العمل بحاجة إلى زيادة في عدد ساعات العمل وهي التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، والبعض الآخر لا يحتاج إلى عدد ساعات عمل كثيرة".

وأكمل:" قانون الخدمة المدنية وتطوير الجهاز الإداري للدولة يستهدفان في المقام الأول راحة المواطنين".

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