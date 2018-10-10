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اتحاد الناشرين العرب: نمتلك لجنة تأديبية لمعاقبة المخالفين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
محمد رشاد ، رئيس
محمد رشاد ، رئيس اتحاد الناشرين العرب
حسام الحارتي
قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إنه يتم ارسال جميع الكتب الي الرقابة قبل ان تخضع للنشر ، مؤكدا ان ذلك لن يحدث داخل الدولة المصرية .

وأكد رشاد في تصريحات هاتفية لبرنامج "90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية " المحور " ، أنه لابد من مصادرة كل كتب الأطفال التي تحرض على العنف، والكراهية، وتشيع عنصر التفريق العنصري داخل الدولة.

وأوضح، أنه لابد من وجود لجنة تأديبية لمن لم يلتزم بالقوانين التي تحافظ على أمن وسلامة الدولة، مضيفا أن اتحاد الناشرين يمتلك لجنة تأديبية لمعاقبة المخالفين.

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