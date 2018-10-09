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مجلس الوزراء: بدء العمل على ميكنة الخدمات الحكومية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:45 م
لمستشار نادر سعد،
لمستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
حسام الحارتي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء عقد اجتماع لمناقشة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يتلاءم مع هدف نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة الإدارية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر النهاردة "، المذاع على فضائية "مصر الأولي" أنه تم تدريب الموظفين على آليات جديدة مستحدثة في العمل الحكومي مشيرا إلى بدء العمل على ميكنة الخدمات الحكومية.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة النقل قامت بإنشاء تطبيق إلكتروني يستطيع من خلاله المواطن معرفة مواعيد القطارات وحجز تذاكر القطارات.

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