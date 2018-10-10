فاروق جعفر: اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين خاطئ وغير مدروس.. فيديو

انتقد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، القرار الذي تجري مناقشته في اتحاد الكرة، باعتبار لاعبي شمال إفريقيا "محليين" في الدوري المصري، والصادر عن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم.





وقال جعفر في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن هذا القرار لو اتخذه اتحاد الكرة سيكون خاطئا و مرفوضا و يفتقد للرؤية المستقبلية.





وتابع ان هذا القرار قد يكون إرضاء لبعض الاشخاص ولكنه سيغلق الباب أمام ظهور الكثير من اللاعبين الصغار في فرقهم والمنتخب، مشيرا إلى أن لاعبي شمال افريقيا في الدوري المصري لم يقدموا إضافة مع أنديتهم ومنتخباتهم.





وواصل ان إفادة اللاعبين في هذا الجانب تتمثل في أمرين، "المشاركة" و"تقاضي مقابل مالي مُرضٍ".



