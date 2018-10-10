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خطوة جديدة لتوطيد العلاقات مع قبرص.. السيسي يلتقى نيكوس أناستاسيادس اليوم.. ونواب: العلاقات بين البلدين أكثر ترابطًا.. وعوائد اقتصادية منتظرة من اللقاء

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
القسم السياسي
  • برلمانية: استمرار القمة الثلاثية مدة 6 سنوات بين مصر وقبرص واليونان تدل علي قوة العلاقات
  • خارجية النواب: زيارة الرئيس لليونان تتناول قضايا الإرهاب وطرق محاربته
  • نائب: علاقة مصر باليونان أكثر تماسكًا من أى وقت

تعقد، اليوم الأربعاء القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية في اليونان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

وتعتبر القمة السادسة استمرارًا للقمم الثلاثية التي انطلقت بالقاهرة، في نوفمبر 2014، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في جميع المجالات.

من جهتهم، أكد أعضاء البرلمان على أن العلاقات المصرية اليونانية، أكثر تماسكًا من أى وقت مضي، والدليل على ذلك استمراره انعقاد دورات متتالية لمدة ثلاث سنوات بين البلدين.

بداية، قال النائب سيد حجازي عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية اليونانية القبرصية تعد من أثمن العلاقات التي مرت بها مصر هذه الفترة، والدليل علي ذلك انعقاد القمة الثلاثية السادسة على التوالي دون انقطاع.

وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ان زيارة الرئيس السيسي وعقد القمة الثلاثية السادسة التي تجمعه مع رئيس قبرص نيكوس انستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، تعمل على زيادة الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الاوسط. 

وأشار النائب إلى أن مصر ستجنى عوائد اقتصادية كبيرة جراء تلك الزيارة وخاصة فى مجالات الطاقة والكهرباء، والتعاون فى كثير من المجالات.

من جهتها، قالت النائبة آمنة نصير عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدول الجوار تعزز سبل التعاون معهم، مشيرة إلى أن استمرار انعقاد القمة الثلاثية ، مدة 6 سنوات متواصلة يدل علي قوة العلاقات بين مصر وقبرص واليونان.

وأثنت نصير على جهود الرئيس السيسي المبذولة، في دعم العلاقات وتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياحية، ومحاولاته الدائمة في القضاء علي الإرهاب الذي أصبح يهدد كافة الدول.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية ، أن القمة الثلاثية ستشهد تطور في كافة مجالات التعاون كما سيتم عمل مناقشات حول القضايا الإقليمية التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، لخلق حالة من السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.

كما أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بزيارة الرئيس السيسي لليونان، وذلك لعقد القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، لتفعيل العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي المشترك بينهم.

وأضافت عجمي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذه الزيارة تعمل علي تعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والامنية والسياحية .فضلا عن مناقشة قضايا الإرهاب ومحاربته، خاصة أنه أصبح يهدد الجميع بلا إستثناء.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن تنشيط السياحة سيكون له دور في هذه الزيارة، نظرا لأهمية هذا القطاع والذي من خلاله يتم توصيل رسالة إيجابية عن مصر للعالم كله.

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