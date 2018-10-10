للرجال.. زيت بذور العنب للحد من الإصابة بهذا النوع من السرطان

أشارت دراسة حديثة أُجريت على أكثر من 35 ألف شخص، إلى أن خلاصة زيت بذور العنب لها قدرة كبيرة على التقليل من فرص الإصابة بمرض السرطان، وبالأخص نوع من أنواع السرطانات التي تصيب الرجال، وهو سرطان البروستاتا.





وأكد الباحثون القائمون على الدراسة أن زيت بذور العنب قادرة على التقليل من نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا عند الرجال، وذلك بنسبة تتعدي 41%، وذلك بعد أن قاموا بتجربتها على بعض فئران التجارب من الذكور والتي شهدت نسب شفاء كبيرة بين المصابين منها بهذا المرض.





وقد كشفت الأبحاث ان زيت بذور العنب شهدت فعالية كبيرة أيضا في القضاء على أنواع أخرى من السرطانات، ومنها سرطان القولون والرئة، وذلك وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطانية.



