الصحة تكشف سبب قرار إلزام الأطباء بإعلان التسعيرة ومنح المريض إيصالاً.. فيديو

علّق الدكتور علي محروس، وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، على إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف ومنح المريض إيصالاً بالمبلغ، بقوله: "إننا نسعى لإيجاد علاقة محترمة بين المواطنين ومقدمي الخدمة"، لافتًا إلى أن الطبيب يقدم خدمة طبية للمريض، ونرى أن تكون العلاقة بين هذين الطرفين بها نوع من الود والرحمة.





وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنه من الصعب وضع حد أدنى لتسعيرة "الفيزيتا"، فالمريض هو من يتحكم في ذلك، بالتركيز على طبيب واحد وتجاهل باقي الأطباء.



