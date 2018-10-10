ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الصحة تكشف سبب قرار إلزام الأطباء بإعلان التسعيرة ومنح المريض إيصالاً.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:45 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
توك شو
علّق الدكتور علي محروس، وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية، على إلزام العيادات الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف ومنح المريض إيصالاً بالمبلغ، بقوله: "إننا نسعى لإيجاد علاقة محترمة بين المواطنين ومقدمي الخدمة"، لافتًا إلى أن الطبيب يقدم خدمة طبية للمريض، ونرى أن تكون العلاقة بين هذين الطرفين بها نوع من الود والرحمة.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنه من الصعب وضع حد أدنى لتسعيرة "الفيزيتا"، فالمريض هو من يتحكم في ذلك، بالتركيز على طبيب واحد وتجاهل باقي الأطباء.

وتابع أن الهدف من منح المريض إيصالاً؛ هو للتأكد من أن الطبيب لا يُغالي في قيمة الكشف، ويُقدّم للضرائب رقمًا آخر بخلاف الذي يتقاضاه من المرضى.

ترشيحاتنا

استئصال ورم وزنه 8 كيلوجرامات من مريض في مستشفى التأمين الصحي ببنها

اتحاد الكرة ينفي تحمل تكاليف إقامة وزير الرياضة السابق بروسيا

طريقة تحضير طاجن اللازانيا بالفرن

مهندس بالمشروع: نفذنا 95% من طريق الجلالة قبل الموعد المحدد رغم الصعوبات

خطأ الشناوي يمنح طنطا الهدف الأول أمام بيراميدز بكأس مصر.. فيديو

قرار جديد يخص مشروع نيوم الذي يربط مصر بالسعودية والأردن

نشأت الديهي يعرض لحظة اعتداء مواطنون على إسراء عبد الفتاح .. فيديو

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بأسوان

هذا ما خلفه داعش في أكبر مقبرة بمدينة الرقة السورية.. فيديو

بيراميدز ينتزع فوزا صعبا على طنطا 3-2 بدور الـ32 لكأس مصر .. فيديو

3 طرق طبيعية للقضاء على آلام القدمين

زميل الشهيد سيد بسطويسي يروي اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

فيديو

خاشقجي ليس الأول.. عشرات اختفوا في تركيا منذ الثمانينيات.. فيديو
القوى العاملة بالنواب: أداء الموظفين ببعض قطاعات الدولة غير مُرض .. فيديو
مهندس بمشروع مدينة الجلالة يكشف تفاصيل التلفريك
معتز الدمرداش: تعرضت للتنمر في طفولتي.. فيديو
إعلامية كويتية تكشف أهم محاور لقائها مع الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟