رامي بدر يكشف مفاجآت عن مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة

قال المهندس رامي بدر، استشاري مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة، إن مارينا اليخوت بالمدينة عبارة عن مسطح مائي على مساحة 1900 متر مربع- "حوالي 40 فدانا"- يجمع حواجز خارجية بطول 110 أمتار.





وأضاف «بدر» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المنتجع يحتوي على أرصفة ثابتة وعائمة لاستقبال اليخوت بطول 2200 متر، مزودة بالمياه والكهرباء ووقود وبنزين وسولار وكافة المرافق والخدمات.



