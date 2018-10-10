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رامي بدر يكشف مفاجآت عن مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 01:55 ص
المهندس رامي بدر
المهندس رامي بدر
كريـم الـخـطيب
قال المهندس رامي بدر، استشاري مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة، إن مارينا اليخوت بالمدينة عبارة عن مسطح مائي على مساحة 1900 متر مربع- "حوالي 40 فدانا"- يجمع حواجز خارجية بطول 110 أمتار.

وأضاف «بدر» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المنتجع يحتوي على أرصفة ثابتة وعائمة لاستقبال اليخوت بطول 2200 متر، مزودة بالمياه والكهرباء ووقود وبنزين وسولار وكافة المرافق والخدمات.

وأِشار استشاري مشروع مارينا اليخوت بمدينة الجلالة، إلى أن هناك مركزا متخصصا للخدمات لدخول اليخوت واللنشات، بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم، لافتا إلى أنه تم عمل حواجز لصد الأمواج الشديدة لحماية المنشآت، فضلا عن وجود تجهيزات لوضع علامات إرشادية لدخول وخروج اليخوت، حيث أجريت تجارب في الميناء بهذا الشأن.

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