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أخبار البلد

إحباط تهريب كمية من الماريجوانا ومسدسات أثرية عبر مطار القاهرة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:16 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أحبط رجال جمارك الطرود البريدية في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب كمية من مخدر الماريجوانا والمسدسات الأثرية.

وقالت مصادر جمركية، إنه فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الطرود بجمرك البريد المصرى برئاسة وفاء الندرى مدير الجمرك اشتبه نائل محمود حسنى رئيس قسم الحركة فى مشمول بوليصة الشحن رقم 221922150 القادمة من كندا بوزن 900 جرام باسم " أ . أ " وبالتفتيش الدقيق تبين وجود 87 جراما من مادة الماريجوانا المخدرة داخل ماوس وبادة كمبيوتر.

وأضافت المصادر، أنه وفي المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد السريع الدولى بالعتبة برئاسة حمدى السعيد على مدير الجمرك، والمعاينة الطرد رقم 807444062 باسم "ع . م" بوزن 575 جراما، والمصدر إلى السعودية؛ اشتبهت سامية عبد الستار مأمور الجمرك، فى أثرية مشمول الطرد، وهو عبارة عن 2 مسدس صغير الحجم، إيطالي الصنع، وبعرض الأمر على هدى أحمد حسين مدير إدارة التعريفة قررت حجز الطرد وعرضه على لجنة من قطاع الآثار المصرية والتى عاينت المشمول، وانتهت فى قرارها انه يخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973؛ وذلك لمرور 100 عام على تصنيعها هذين المسدسين، حيث يمثلان أحد مراحل تطور السلاح.

وجرى التحفظ على السلاحين بإدارة الجمرك؛ لحين تسليمهما إلى المتحف الحربى. 

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية تحريز المضبوطات، وتحرير محضري ضبط بالواقعتين، وإخطار الجهات المختصة.

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