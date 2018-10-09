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رياضة

شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
القسم الرياضى عدسة / احمد رمضان
اختتم المنتخب الأوليمبى لكرة القدم تدريباته اليوم بالقاهرة قبل السفر غدا إلى الإمارات.

وخاض الفريق اليوم تدريباته تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب وسط منافسة قوية بين اللاعبين قبل السفر غدا إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين يومى 12 و15 أكتوبر الجاري أمام منتخب بلادها استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات
شاهد.. تدريبات المنتخب الأوليمبي قبل السفر للإمارات

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