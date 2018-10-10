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رياضة

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:42 ص
صدى البلد
أحمد هاني
نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية صورا لأحدث التطورات بملعب توتنهام الجديد في شمال لندن، الذي يتسع لأكثر من 62 ألف متفرج.

وأضافت الصحيفة أن النادي قد وعد بإبقاء المدرجات أقرب ما تكون إلى أرضية الملعب، حيث تم تركيب 4 شاشات عملاقة في كل ركن من أركان الأرض، وتم وضع نظام صوت جديد في الملعب، كما أن أرضية الملعب مطابقة للسطح الذي كان يتم استخدامه في ملعب "وايت هارت لين" ملعب السبيرز السابق.

وكشفت إدارة النادي عن أنه سيتم إرسال تذاكر الموسم الجديد للملعب الجديد قريبا، وهي علامة أن انتقال الفريق إلى النادي بات وشيكا.

وتابعت الصحيفة: "وأخيرًا يتم وضع قوائم الأهداف في ملعب توتنهام الجديد حيث يبدأ الشكل الداخلي في النهاية".

وتظهر الصور، أحدث التطورات أن البنية بدأت تشبه شيئًا من كرة القدم ، حيث تم وضع الإطارات على طرفي الأرض. كما أن مشجعي النسر كانوا متحمسين أيضا بملاحظة واحدة في أي من طرفي الأرض ، حيث تقترب المدرجات من الملاعب أكثر مما هو الحال في الملاعب الأخرى التي بنيت مؤخرا ، مما يعطي المشجعين انغماسًا حقيقيًا؛ عندما يتعلق الأمر بالحركة على المرمى.
اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد
اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد
اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد
اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد
اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد
اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد
اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

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