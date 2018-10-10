اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية صورا لأحدث التطورات بملعب توتنهام الجديد في شمال لندن، الذي يتسع لأكثر من 62 ألف متفرج.





وأضافت الصحيفة أن النادي قد وعد بإبقاء المدرجات أقرب ما تكون إلى أرضية الملعب، حيث تم تركيب 4 شاشات عملاقة في كل ركن من أركان الأرض، وتم وضع نظام صوت جديد في الملعب، كما أن أرضية الملعب مطابقة للسطح الذي كان يتم استخدامه في ملعب "وايت هارت لين" ملعب السبيرز السابق.





وكشفت إدارة النادي عن أنه سيتم إرسال تذاكر الموسم الجديد للملعب الجديد قريبا، وهي علامة أن انتقال الفريق إلى النادي بات وشيكا.





وتابعت الصحيفة: "وأخيرًا يتم وضع قوائم الأهداف في ملعب توتنهام الجديد حيث يبدأ الشكل الداخلي في النهاية".



