رجل يعثر على كلبه الضائع بعد 3 سنوات.. فيديو

نشر موقع "لايف ليك" المعني بمقاطع الفيديو النادرة والمميزة، مقطع فيديو صادمًا، يظهر لحظة لقاء رجل بكلبه الضائع طيلة 3 سنوات كاملة.



التقط الفيديو أحد المارة تصادف تواجده فى المكان لحظة هذا الموقف، فى أحد شوارع مدينة "Tbilisi" بولاية جورجيا الأمريكية، ومن ثم نشر الفيديو على الإنترنت.



لافي الفيديو رواجًا كبيرًا فى الساعات القليلة الماضية، بعدما حاز على إعجاب الرواد وتفاعلهم معه بشكل كبير، ليحصد أكبر عدد من المشاهدات فى وقت قياسي.



