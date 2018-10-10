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رياضة

حارس الإنتاج الحربي: الزمالك فتح لي باب الشهرة.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:48 ص
عامر عامر حارس مرمى
عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي
محمد رشاد
كشف عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، عن بدايته الحقيقية كحارس معروف في الدوري الممتاز، في مباراة قال إنه لن ينساها.

وقال عامر، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :" بدايتي الحقيقية كانت أمام النادي الزمالك، في مباراة جمعت الإنتاج والابيض وانتهت بفوز الإنتاج بثلاثية".

وأضاف حارس الإنتاج الحربي أنه خاض المباراة بديلا لأمير عبد الحميد المصاب في ظل تقدم فريقه بهدفين لهدف واستطاع التصدي لهجوم كاسح للزمالك لينتهي اللقاء بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف، وهي المباراة التي اعتبرها مثابة بطاقة تعارف وثقة مع كل جماهير الكرة في مصر.

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