حارس الإنتاج الحربي: الزمالك فتح لي باب الشهرة.. فيديو

كشف عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، عن بدايته الحقيقية كحارس معروف في الدوري الممتاز، في مباراة قال إنه لن ينساها.





وقال عامر، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد :" بدايتي الحقيقية كانت أمام النادي الزمالك، في مباراة جمعت الإنتاج والابيض وانتهت بفوز الإنتاج بثلاثية".



