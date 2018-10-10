عامر عامر: أحمد ناجي لديه سبب غيابي عن منتخب مصر.. فيديو

أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، أنه لا يعلم سبب غيابه عن معسكر المنتخب المصري في الفترة الماضية.





وقال الحارس في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "محدش اتكلم معايا قبل معسكر منتخب مصر الحالي، ولكن أبو جبل حارس كويس، وأتمنى له التوفيق، كنت أتمنى التواجد بالتأكيد".





وتابع "لا اعرف سبب غيابي عن معسكر مصر قبل كأس العالم، اسألوا أحمد ناجي عن السبب، وليس أنا".



