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محافظات

ضبط 712 متهما هاربين من تنفيذ الأحكام بأسوان

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:37 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 712 حكمًا، شملت " 144 جزئيًا، و 26 مستأنفا، و 344 غرامات و 196 مخالفة، و 3 سرقة تيار كهربائي".

ورسخت الحملات الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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