أسوأ قائمة لأطعمة تفقد الطلاب والبشر عامة القدرة على التركيز

تشكو الكثير من الأمهات، من مشكلة عدم تركيز أطفالهن، وتجهلن الالتفات إلى أن النظام الغذائي الصحي الخاطئ هو السبب، وذلك وفقا لعدد من الدراسات الحديثة التي أجريت على مجموعة من الطلاب في هذا الشأن.





وفى هذا الإطار، أشار الدكتور أحمد سند، أخصائى أمراض الكلى والسكر، إلى أن علماء ألمان حذروا من تناول كميات كبيرة من السكريات، وأكدوا أنها قد تسبب تدميرا فى خلايا المخ؛ مما يقلل نسبة تركيز الإنسان بشكل ملحوظ، ويجعله عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة و"الخرف".





ورغم أن دراسات سابقة أثبتت فاعلية تناول الأطعمة السكرية في محاربة السمنة، إلا أن الدراسة الحديثة التي أجراها فريق من جامعة شارتيه الألمانية، ونشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" كشفت عن أن اتباع نظام غذائي يعتمد على السكريات له مخاطر صحية أكبر، حيث يعرض الشخص للنسيان وفقدان الذاكرة في بعض الأحيان.





وشملت الدراسة 141 شخصًا من غير المصابين بمرض السكري، أو حتى مقدماته ولا يعانون من ضعف تحمل الجلوكوز، وكشفت النتائج عن أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات منخفضة من الجلوكوز في الدم، حققوا نتائج جيدة عند الخضوع لاختبارات الذاكرة، بينما عانى الأشخاص أصحاب مستويات الجلوكوز العالية من ضعف الذاكرة وتدهور وظائف الإدراك.





يذكر أن البريطانيين يستهلكون نحو 15 ملعقة صغيرة من السكر يوميًا لما تحتويه أطعمتهم من كميات كبيرة من السكر مخبأة في العصائر والوجبات السريعة والزبادي بالفواكه.





وينصح "سند " حاليًا باستبعاد العصائر والمشروبات الغازية من وجبة العشاء؛ لما تحويه من نسبة عالية من السكريات، واستبدالها بكأس من الحليب أو الماء لصحة أفضل.





ومن جانبه، قدم الدكتور احمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الاطعمة التي يمكن للطالب الابتعاد عنها؛ نظرا لتأثيرها علي نسبة التركيز عند الدراسة، وتؤثر أيضا علي الصحة بشكل سلبي.





وأوضح أن الأطعمة التي تقلل نسبة التركيز، تشمل ما يلي:





1- السكر:

السكر لا يضرك فقط بزيادة الوزن ولكنه يؤثر أيضًا على عقلك فيمكن أن يسبب مشاكل عصبية والتقليل من نسبة التركيز.





2- الوجبات السريعة:

أثبتت دراسة حديثة في جامعة مونتريال أن الوجبات السريعة تغير المواد الكيميائية في الدماغ، فتؤدي إلى ظهور أعراض الإكتئاب والضيق.





3- الأطعمة المقلية:

الأطعمة المقلية تدمر ببطء الخلايا العصبية في الدماغ، ومع ذلك فإن بعض الزيوت المستخدمة في القلي هي أكثر خطورة من غيرها، فمثلًا زيت عباد الشمس هو أكثرهم سمّيه.





4- اللحوم المصنعة :

اللحوم المصنعة مثل السلامي والنقانق والهوت دوج تؤثر بشكل سيء على الجهاز العصبي، بعكس البروتينات الطبيعية التي تقوم بتحصين الجهاز العصبي.





5-الأطعمة شديدة الملوحة: