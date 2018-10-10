محام عن تحديد قيمة الأتعاب: مهنتنا حرة يصعب تسعيرها

أكد هيثم سعيد المحامي بالنقض، أنه من الصعب تحديد قيمة أتعاب المحامي التي يتقاضاها عن كل قضية، مشيرًا إلى أن المحاماة مهنة حرة لا يمكن تسعيرها.





وأضاف "سعيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد "، ان نقابة المحامين لم تصدر أي بيانات بخصوص أتعاب المحامين؛ ﻷن القائمين عليها يعلمون جيدا ان لكل قضية ظروفها، ولكل محام وضعة وقيمته التي توضع من خلالها قيمة الأتعاب التي يتفق عليها مع موكله.



