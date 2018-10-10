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أخبار البلد

محام عن تحديد قيمة الأتعاب: مهنتنا حرة يصعب تسعيرها

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد هيثم سعيد المحامي بالنقض، أنه من الصعب تحديد قيمة أتعاب المحامي التي يتقاضاها عن كل قضية، مشيرًا إلى أن المحاماة مهنة حرة لا يمكن تسعيرها.

وأضاف "سعيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد "، ان نقابة المحامين لم تصدر أي بيانات بخصوص أتعاب المحامين؛ ﻷن القائمين عليها يعلمون جيدا ان لكل قضية ظروفها، ولكل محام وضعة وقيمته التي توضع من خلالها قيمة الأتعاب التي يتفق عليها مع موكله.

وأوضح أن الموكل لا بد ايضا ان يكون لديه آلية لاختيار المحامي المناسب للقضية التي تحتاج إلى محام، فإذا كانت قضية لا تحتاج الي محام كبير؛ فعلية التوجه إلى أي محام بدلا من دفع أتعاب كثيرة علي قضية لا تستحق هذة القيمة من الأتعاب.

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