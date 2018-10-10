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عبد النبي: معالجات المياه في مدينة الجلالة تخرجها بمواصفات مثل المعدنية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:16 ص
الكميائي مصطفى عبد
الكميائي مصطفى عبد النبي
كريـم الـخـطيب
قال الكميائي مصطفى عبد النبي، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع محطة مياه بمدينة الجلالة، إن معمل معالجة المياه، ينقسم إلى قسمين، البيولوجي والكميائي، حيث يتم أخذ عينة من المياه؛ للتأكد من جودتها، طبقا لمواصفات وزارة الصحة المصرية والمنظمة العالمية.

وأضاف «عبد النبي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه يتم قياس نسبة الكلور والعكارة والأكسجين، من خلال أجهزة؛ للتأكد من جودة وصلاحية المياه، ويسجل ذلك يوميا.

وأوضح أن المعمل يقوم بعمل تجارب بشكل يومي وقياسات للمياه لتكون صالحة للشرب، مؤكدا أنه يتم استخدام أدوات دقيقة وحديثة أثناء تحلية المياه، والمعالجات التى تتم لها تخرجها بمواصفات مثل المياه المعدنية بالضبط.

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