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رياضة

حارس الإنتاج الحربي: الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمامنا.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:43 ص
الاهلي والانتاج
الاهلي والانتاج
محمد رشاد
أكد عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، أن هدف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في شباكه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري العام، والذي تم إلغاؤه، كان صحيحا.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد "هدف الأهلي كان صحيحا وليس من تسلل، تأكدت من هذا الأمر بعد رؤية الكرة عقب نهاية اللقاء".

وتابع: "ضربة الجزاء التي لم تحتسب للأهلي لها ما لها وعليها ما عليها، هناك زاوية ستجد أنها ركلة جزاء وزاوية أخرى لا".

وختتم تصريحاته: "هذه الفرصة يتم احتسابها خطأ لمعاذ الحناوي أو وليد أزارو، ولكن لم يحدث هذا أو ذاك، الأهلي تعرض لأخطاء تحكيمية في المباراة، ولكن أيضًا ساعات بيتحسب له قرارات خطأ، هذا هو حال كرة القدم".

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