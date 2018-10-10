حارس الإنتاج الحربي: الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمامنا.. فيديو

أكد عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، أن هدف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في شباكه خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين في بطولة الدوري العام، والذي تم إلغاؤه، كان صحيحا.





وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد "هدف الأهلي كان صحيحا وليس من تسلل، تأكدت من هذا الأمر بعد رؤية الكرة عقب نهاية اللقاء".





وتابع: "ضربة الجزاء التي لم تحتسب للأهلي لها ما لها وعليها ما عليها، هناك زاوية ستجد أنها ركلة جزاء وزاوية أخرى لا".



