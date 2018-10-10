أحمد مهران يكشف تفاصيل الفندق والممشى الساحلي بمدينة الجلالة

قال أحمد مهران، أحد المشاركين في تنفيذ مشروع فندق ساحلي بمدينة الجلالة، إن الفندق الساحلي بالمدينة يطل على البحر مباشرة، ومكون من 3 قطاعات شرقي وغربي وجنوبي، موضحا أن الفندق مكون من طابق أرضي وبدروم و4 أدوار متكررة.





وأضاف «مهران» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الفندق مكون من 257 غرفة، بالاضافة إلى 34 جناحا، ملحق به قاعة كبيرة للمؤتمرات وحفلات الزفاف، بالإضافة إلى 4 قاعات فرعية، ومطعم بالطابق الأرضي.



