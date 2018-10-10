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رياضة

عامر عامر: شعرت بالظلم لاستبعادي من المنتخب في كأس العالم.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:47 ص
عامر عامر
عامر عامر
محمد رشاد
أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، أنه تعرض للظلم باستبعاده من قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2018 بدولة روسيا.

وقال عامر عامر، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه نشر صورة للميزان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم نقل صورة خاطئة لأحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة، وهو ما أغضب المدرب منه.

يذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر في كأس العالم الماضي، ضم "عصام الحضري ومحمد الشناوي وشريف إكرامي"، في مركز حراسة المرمى، ووضع "عامر عامر" ضمن 5 لاعبين في قائمة الانتظار تحسبًا لإصابة أي حارس.

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