عامر عامر: شعرت بالظلم لاستبعادي من المنتخب في كأس العالم.. فيديو

أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، أنه تعرض للظلم باستبعاده من قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2018 بدولة روسيا.





وقال عامر عامر، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه نشر صورة للميزان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتم نقل صورة خاطئة لأحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفراعنة، وهو ما أغضب المدرب منه.



