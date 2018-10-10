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رياضة

عامر عامر: عماد متعب كان أخطر مهاجم على أي حارس مرمى.. فيديو

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
عماد متعب
عماد متعب
محمد رشاد
قال عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، إنه يرى عماد متعب نجم الأهلي المعتزل، هو المهاجم الأخطر على أي حارس مرمى.

وكشف عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "متعب اصعب مهاجم واجهته.. وصعب مواجهته على اي حارس مرمى او خط دفاع في الدوري المصري".

واستكمل حارس الإنتاج الحربي: "متعب مهاجم لا يهدأ وعينه على المرمى حتى الدقائق الأخيرة، ويتمركز في أماكن لا يتوقعها اي مدافع، ودائما ما يجعله هذا التوقع مهاجما خطيرا على اي حارس مرمى".

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