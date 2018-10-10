حارس الإنتاج: تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراة بيراميدز.. فيديو

أكد عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، أن فريقه تعرض للظلم، في مباراة بيراميدز هذا الموسم، ببطولة الدوري العام.



وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اتظلمنا الموسم ده في مباراة بيراميدز، هدف كينو كان من تسلل واضح".



وتابع: "الأهلي تعرض للظلم في مباراته معنا، ولكن هذا هو حال كرة القدم".