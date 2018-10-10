الخياط: تنفيذ أكثر من 1200 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح حتى الآن

قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه تم تنفيذ أكثر من 1200 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح حتى الآن، بالإضافة إلى بدء العمل على مشروعات الطاقة الشمسية.





وأضاف الخياط ، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة " ، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أن مشروعات الطاقة الشمسية والرياح ، ينفذ بعضها في مناطق مختلفة مثل "الزعفرانة ، وأسوان ، وخليج الزيت علي البحر الأحمر" .





وأوضح أن دراسات تُجرى حول إمكانية امتداد السيارات الكهربائية، خصوصا بعد السماح باستيرادها وإعفائها من الجمارك ، مشيرا الي وجود اتفاقيات مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل؛ من أجل الاستفادة من تلك السيارات خلال الفترة المقبلة .





وأشار رئيس هيئة الطاقة المتجددة ، إلى وجود شركة خاصة داخل مصر تعمل في مجال شحن السيارات الكهربائية ،بالإضافة الي وجود خبراء من أجل توافر أساسيات إيجابية سليمة .



