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مرأة

مشروب سحري يساعد في القضاء على الأورام السرطانية والكولسترول

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:18 ص
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر التخلص من الأورام السرطانية الموجودة في الجسم من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير منا، ولا يعلم معظمنا كيفية القضاء على تلك المشكلة الصحية، وزيادة تلك الأورام ونموها قد يسبب مشكلات صحية وخيمة للكثير منا.

وكما جاء في موقع" بولد سكاى" الهندى، فإن تناول كوب من مشروب الفلفل الأسمر بالكركم يساعد في القضاء على مشكلة الأورام السرطانية الموجودة في الجسم، إلى جانب المساهمة في ضبط مستوي السكر في الدم وبالتالى التصدى لمشكلات مرضي السكر.

وبحسب ما جاء في الموقع، فإن تناول المشروب بصورة مستمرة يساهم فى التصدى لمشكلة اختلال مستوي الكولسترول في الدم.

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