حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو

قال كشف عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إنه اقترب من حسم مسألة انتقاله إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير 2019.
وتحدث عامر عامر لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك تحدث معي خلال الفترة الماضية وأبلغني برغبة النادي في ضمي ، هذا سيكون موسمي الأخير مع الانتاج وسأحسم انتقالي للزمالك في يناير المقبل".
وأضاف: "انتقالي للزمالك بمثابة حلم كبير سيمنحني دفعة قوية للأمام، وسيساعدني على التواجد في صفوف منتخب مصر بشكل أساسي".
وتابع: "بدايتي الحقيقية حينما تعرف الجمهور علي كانت أمام الزمالك حينما فاز الانتاج بثلاثية، يومها شاركت بدلا من أمير عبد الحميد الذي أصيب، كنا متقدمين في النتيجة بهدفين وتصديت لأكثر من فرصة وانتصرنا بثلاثية في النهاية".