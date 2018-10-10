حارس الإنتاج: انتقالي للزمالك اقترب من الحسم.. فيديو

قال كشف عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إنه اقترب من حسم مسألة انتقاله إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير 2019.





وتحدث عامر عامر لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك تحدث معي خلال الفترة الماضية وأبلغني برغبة النادي في ضمي ، هذا سيكون موسمي الأخير مع الانتاج وسأحسم انتقالي للزمالك في يناير المقبل".





وأضاف: "انتقالي للزمالك بمثابة حلم كبير سيمنحني دفعة قوية للأمام، وسيساعدني على التواجد في صفوف منتخب مصر بشكل أساسي".



