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أخبار العالم

العثور على جثة طالب سعودي بمدينة ميامي الأمريكية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 02:10 ص
صدى البلد
حسن محرم
عُثر على جثة شاب سعودي مبتعث، يدرس في كلية الهندسة المعمارية، بمدينة ميامي الأمريكية، وبجثمانه آثار اعتداء.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن شابا يسمى "ياسر طلال إبراهيم أبو الفرج" يبلغ من العمر 23 عاما، وجد قتيلا في شقته بحي كورال جابلس في ميامي، لافتة إلى أن أصدقاءه هم من وجدوا جثته، وأبلغوا الشرطة عن الحادث.

وقالت الشرطة في ميامي إنها تعمل في الوقت الحالي على كشف مرتكب الجريمة وملابساتها، مشيرة إلى أن الشاب المقتول وجد على جثمانه، آثار اعتداء.

ورصدت الشرطة الأمريكية 3 آلاف دولار لمن يُدلي بمعلومات تفيد التحقيقات في هذه القضية.

ونشرت جامعة ميامي بياناً أوضحت فيه أنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية لمعرفة الجناة وملابسات الجريمة.

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