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رياضة

طارق السعيد: كنت محظوظا باللعب مع أفضل أجيال أتت في تاريخ مصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:43 ص
طارق السعيد ومحمد
طارق السعيد ومحمد صديق
محمد رشاد
قال طارق السعيد، نجم منتخب مصر السابق، إنه كان محظوظًا باللعب في أفضل فترات الكرة المصرية.

وأضاف طارق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر صدى البلد "لعبت مع أفضل أجيال جت في تاريخ مصر، سواء مع الزمالك أو الأهلي أو منتخب مصر".

وتابع: "اللي ساعدني اكتر؛ هو إني لعبت مع مجموعة ممتازة من اللاعبين، وفي وجود جماهير عظيمة تساندك في مشوارك".

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