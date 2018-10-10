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محافظات

تكريم الفائزين بمسابقة المخترع الصغير بالعريش

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:37 ص
صدى البلد
احمد صالح
نظمت إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حفل تكريم للطلبة الفائزين في مسابقة المخترع الصغير، أقيم الاحتفال بمدرسة الشهيد محمد الزملوط الرسميه للغات بالعريش تحت رعاية عبير مديرة المدرسة بحضور المستشار العسكرى ومجلس الأمناء برئاسة الأستاذ محمود الكاشف، وفاطمة نصار رئيس لجنة المشاركة المجتمعية لمجلس الأمناء الإدارة التعليمية بالعريش والدكتورة منى عياده مديرة إدارة الموهوبين,

فيما تم تكريم كل من: الطالبة أسماء حسام الفائز بالمركز الأول والطالب مصطفى عصام الفائز بالمركز الثاني بحصول كل منهما علي شهادة تقدير ومبلغ مالى 100 جنيه لكل فائز.

قدم الطلاب والطالبات أغنيات وطنية وأشعار بالمناسبة الوطنية ذكري انتصارات أكتوبر المجيدة.

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