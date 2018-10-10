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مرأة

أسرع طريقة لنسف الكرش في 7 أيام

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يمكن لكل فتاة أو سيدة محاربة الوزن الزائد، ونسف الكرش للأبد فى 7 أيام فقط، عبر اتباع نظام غذائي فعال ومتوازن وبدون حرمان، يمنحك خصرا أنحل فى وقت قصير جدا، وهو الذي قدمه استشارى التغذية العلاجية، خالد يوسف، لـ"صدى البلد".

الإفطار ..

قطعة جبن قريش أو قطعة جبن لايت ملح خفيف
+
1 توست بني

بين الإفطار والغداء ..

كوب من الكمون بالليمون

الغداء..
قطعة سالمون + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز سمك
أو
سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 1 توست سن
أو
قطعتان من الدجاج البانيه المشوي + طبق شوربة خضار 

بين الغداء والعشاء 

كوب من مغلي الكمون

العشاء 

ثمرة فاكهة

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