عدنان أمين: اهتمام مصر بمجال الطاقة المتجددة كبير

قال الدكتور عدنان أمين، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن الدولة المصرية تلقي اهتمامًا كبيرًا بمجال الطاقة المتجددة، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بهذا المجال، حيث إن الطاقة تشكل دورًا رئيسًا في كافة المجالات.





وأضاف "عدنان" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أن الطاقة المتجددة ، تنال اهتمام جميع دول العالم، خصوصا في مجال البنية التحتية ، وتوفير الطاقة، وتطوير المجال الاقتصادي والصناعي، بالإضافة الي توفير فرص عمل .



