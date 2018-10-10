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عدنان أمين: اهتمام مصر بمجال الطاقة المتجددة كبير

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:31 ص
الدكتور عدنان أمين
الدكتور عدنان أمين ، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
حسام الحارتي
قال الدكتور عدنان أمين، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن الدولة المصرية تلقي اهتمامًا كبيرًا بمجال الطاقة المتجددة، خصوصا في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم بهذا المجال، حيث إن الطاقة تشكل دورًا رئيسًا في كافة المجالات.

وأضاف "عدنان" في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "مصر النهاردة "، المذاع عبر الفضائية "الأولى"، أن الطاقة المتجددة ، تنال اهتمام جميع دول العالم، خصوصا في مجال البنية التحتية ، وتوفير الطاقة، وتطوير المجال الاقتصادي والصناعي، بالإضافة الي توفير فرص عمل .

وأوضح أن الطاقة المتجددة ، لا تسبب في اي مشاكل؛ لاستخدامها كمية قليلة من الكهرباء ، بالإضافة إلى توفير كثير من المال والجهد والماء، معقبا: "لو استمرت الدول النامية في استخدام الطاقة التقليدية؛ ستتعرض لمشاكل كبيرة في المناخ".

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