تخلصي من حب الشباب للأبد في 30 دقيقة فقط

هل تعانين من حب الشباب وآثاره المزعجة على بشرتك؛ يمكنك الآن التخلص منه بمكونات طبيعية متاحة من مطبخك، لن تكلفك الكثير، قدمها موقع "بولد سكاي" الهندى".



وأشار الموقع إلى أن هذه المكونات يُصنع منها قناع- "ماسك"- يوضع على البشرة، مشيرا إلى أن قدرته فائقة على التخلص من آثار حب الشباب.



وأوضح أن كل ما تحتاجين لإعداد القناع ..



كوب شرائح خيار

2 ملعقة كبيرة ماء

ملعقة من بذور الشيا المطحونة

نصف ملعقة من هلام الصبار



طريقة تطبيق القناع ..



امزجى المكونات فى وعاء؛ لتتجانس تماما، ثم وزعيها على بشرتك بالتساوى، واتركيها حوالى 30 دقيقة، ويمكنك سكب المتبقى فى زجاجة بخاخ الهواء وتخزينها في الثلاجة.



ولتف الموقع إلى أنه يمكن تطبيق القناع مرة واحدة أسبوعيا، وستدهشين بالنتيجة.