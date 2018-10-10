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محافظات

قطع الكهرباء عن قرية الأقالتة غرب الأقصر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
صدى البلد
شمس يونس
قال المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، إنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن منطقة حاجر الاقالته الشرقي والغربي، بالوحدة المحلية لقرية الأقالتة، نطاق مركز ومدينة القرنة، اليوم الأربعاء، بدءا من الساعة 7 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا، وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ بسبب أعمال التطوير الجارية بمعرفة الشركات المنفذة.

وأوضح أن فصل التيار، يأتي في إطار تطوير محطة محولات غرب الأقصر؛ لتعمل على جهد 66/11 ك.ف، بدلًا من جهد 33/11 ك.ف، بالإضافة إلى زيادة سعة المحولات الرئيسية المركبة، مما ينتج عنه تحسين الأداء، والعمل على استقرار التغذية الكهربائية.

وناشد قطاع توزيع كهرباء الأقصر، المواطنين المتأثرين بأعمال الفصل، اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل، متقدما بالاعتذار لهم لتحملهم متاعب الآثار المترتبة على ساعات الفصل.

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