قطع الكهرباء عن قرية الأقالتة غرب الأقصر

قال المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، إنه سيتم فصل التغذية الكهربائية عن منطقة حاجر الاقالته الشرقي والغربي، بالوحدة المحلية لقرية الأقالتة، نطاق مركز ومدينة القرنة، اليوم الأربعاء، بدءا من الساعة 7 صباحًا وحتى 10.30 صباحًا، وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ بسبب أعمال التطوير الجارية بمعرفة الشركات المنفذة.





وأوضح أن فصل التيار، يأتي في إطار تطوير محطة محولات غرب الأقصر؛ لتعمل على جهد 66/11 ك.ف، بدلًا من جهد 33/11 ك.ف، بالإضافة إلى زيادة سعة المحولات الرئيسية المركبة، مما ينتج عنه تحسين الأداء، والعمل على استقرار التغذية الكهربائية.



