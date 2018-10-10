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برلماني: حفيد حسن البنا يغذي عقول الأطفال بمناهج تساعد على التطرف

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
النائب محمود بدر،
النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب
حسام الحارتي
كشف محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن عدد من كتب الأطفال التي تحرض على الكراهية والعنف، والموجودة في الحضانات، مؤكدا أن المناهج التى تدرس للأطفال بالحضانات التابعة للسلفيين؛ تساعد على إخراج "هشام عشماوي وعادل حبارة" من جديد.

وأضاف بدر في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية "المحور "، "سحر مشهور مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى، أخبرتني أن طارق السعيد، نجل رمضان السعيد زوج ابنة حسن البنا، هو مؤلف كتب "نور البيان" الذى يدرس للأطفال والحضانات المصرية".

ووجه عضو البرلمان، سؤالا إلى شيخ الأزهر، ووزيرة التضامن، قائلا: "هل الكتب التي تدرس بحضانات السلفيين تساعد على تقدم الدولة".

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