بعد سقوط نوكيا.. مدينة أولو الحاضنة للشركة تنهار

مع السقوط المدوي لشركة "نوكيا"، جراء ظهور الهواتف الذكية لشركات مثل "أبل" و"سامسونج"، واجهت مدينة بعيدة في شمال فنلندا مصيرا صعبا، وهي أولو، التي كانت تضم أكبر مصانع نوكيا في بداية الألفينات.



ورصدت شبكة "بي بي سي" البريطانية التحولات التي جرت على مدينة أولو الفنلندية مع صعود وانهيار شركة نوكيا، موضحة أنه في الوقت الذي كانت نوكيا تسيطر على 40% من مبيعات هواتف نوكيا بداية الألفينات، تحولت أولو إلى مركز تصنيع هام، مع ما يقرب من 5 آلاف موظف يعملون في هذه المدينة على تصنيع هذه الهواتف.







لكن الوضع تغير خلال الأعوام التالية مع تحطم شركة نوكيا، إذ انهارت الصناعة في هذه المدينة ووجد العاملون السابقون في نوكيا في هذه المدينة أنفسهم أمام بطالة.



غير أن أهالي هذه المدينة استطاعوا أن يتخطوا هذه الأزمة، من خلال استغلال التكنولوجيا التي حصلوا عليها خلال عملهم في نوكيا من أجل تطوير شركات "ستارت أب" تكنولوجية تلعب دورا في دفع الإنتاج التكنولوجي حول العالم.