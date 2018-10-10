ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بعد سقوط نوكيا.. مدينة أولو الحاضنة للشركة تنهار

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
حسن محرم
مع السقوط المدوي لشركة "نوكيا"، جراء ظهور الهواتف الذكية لشركات مثل "أبل" و"سامسونج"، واجهت مدينة بعيدة في شمال فنلندا مصيرا صعبا، وهي أولو، التي كانت تضم أكبر مصانع نوكيا في بداية الألفينات.

ورصدت شبكة "بي بي سي" البريطانية التحولات التي جرت على مدينة أولو الفنلندية مع صعود وانهيار شركة نوكيا، موضحة أنه في الوقت الذي كانت نوكيا تسيطر على 40% من مبيعات هواتف نوكيا بداية الألفينات، تحولت أولو إلى مركز تصنيع هام، مع ما يقرب من 5 آلاف موظف يعملون في هذه المدينة على تصنيع هذه الهواتف.



لكن الوضع تغير خلال الأعوام التالية مع تحطم شركة نوكيا، إذ انهارت الصناعة في هذه المدينة ووجد العاملون السابقون في نوكيا في هذه المدينة أنفسهم أمام بطالة.

غير أن أهالي هذه المدينة استطاعوا أن يتخطوا هذه الأزمة، من خلال استغلال التكنولوجيا التي حصلوا عليها خلال عملهم في نوكيا من أجل تطوير شركات "ستارت أب" تكنولوجية تلعب دورا في دفع الإنتاج التكنولوجي حول العالم.

ترشيحاتنا

أسعار المقابر.. الدفن في الشرقية لمن استطاع إليه سبيلا

شاهد.. مصافحة ثلاثية بين السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان

حبيب العادلي يدلي بشهادته فى قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير

الرئيس السيسى يصل جزيرة كريت للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان

صابر الرباعي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته في عيد ميلادها: رفيقتي وسندي

أجمل 20 صورة لنجمات هوليوود على السجادة الحمراء بـAmerican Music awards

وادي دجلة يهاجم اتحاد الكرة لهذا السبب

شاهد: ناسا ترصد إعصار مايكل من محطة الفضاء الدولية

حكاية الموت الصامت.. حبة الغلة القاتلة أسرع وسيلة للانتحار

قصة تعذيب طفلة السلام.. والدتها أطفأت السجائر في جسدها أثناء ليلة حمراء مع عشيقها.. فيديو وصور

السجن عاما مع الشغل لأستاذ جامعى قتل ابنه في دمياط

نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي للقمة السادسة بين مصر وقبرص واليونان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآثار تشيد بجهود الخارجية في استرداد غطاء تابوت أثري من الكويت.. صور

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الطيران المدني ووزارة السياحة .. صور

أمن البحيرة يشن حملة لإزالة 15 تعديا على أراضى الدولة فى بدر..صور

الأمن العام يضبط أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية.. فيديو وصور

الآثار: 30 متخصصا لإنجاز أعمال ترميم قصر ألكسان بأسيوط.. صور

فيديو

شاهد.. مصافحة ثلاثية بين السيسي ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان
الرئيس القبرصي: القمة الثلاثية امتدادًا للروابط القوية بين الدول.. فيديو
طبيب تجميل يكشف حقيقة تسبب جلسات الليزر في العيوب الخلقية للأجنة.. فيديو
فيديوجراف| ماراثون يتحول إلى جنازة في بريطانيا
أبو المساكين يفتح أبوابه لإطعام الفقراء بالحسين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟