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أخبار العالم

ترامب يكشف موعد القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 04:17 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن ثاني اجتماع قمة له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سينعقد بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في السادس من نوفمبر المقبل.

وأوضح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، في طريقه إلى ولاية "أيوا" للمشاركة في تجمع سياسي: "ستكون (القمة) بعد انتخابات التجديد النصفي. لا يمكنني أن أغادر الآن".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن أن الاستعدادات لعقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية قطعت شوطا، وأن البحث في مكان إجراء اللقاء انحصر الآن بـ"3 أو 4" مواقع.

وكانت سيول أعلنت، الأحد، أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم "في أقرب وقت"، وذلك بعد مباحثات "مثمرة" بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي.

وعقد بومبيو، صباح الأحد، مباحثات، استمرت ساعتين مع "كيم" في بيونج يانج، أعقبها غداء، وكانت تلك الزيارة الرابعة لبومبيو إلى كوريا الشمالية، في وقت بدأت تظهر فيه ملامح اتفاق تاريخي محتمل بين البلدين.

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