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أخبار العالم

ارتفاع ضحايا زلزال هايتي إلى 17 قتيلاً ومخاوف من المزيد

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 03:17 ص
صدى البلد
حسن محرم
ارتفع عدد ضحايا زلزال دولة "هايتي" إلى 17 قتيلا، فيما تدمر أكثر من ألفي منزل.

وذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية عن السلطات في هايتي، أن عدد القتلى في الزلزال الذي هز البلاد مؤخرا، وصل إلى 17 شخصا.

وبحسب الوكالة، فإن الزلزال تسبب في أضرار في قرابة 2500 منزل، الأمر الذي أجج مخاوف الكثير من المواطنين هناك حول الوضع المتداعي للكثير من المنازل في هذه الدولة.

وكان زلزال بقوة 5,9 درجة ريختر، ضرب شمال هايتي، السبت الماضي، وأثار مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا لاسيما بسبب المنازل القديمة والعتيقة.

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