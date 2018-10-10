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محافظات

نائب محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس ركاب من الأشقاء السودانيين .. صور

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان بالتوجه إلى مستشفى أسوان الجامعى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء لزيارة مصابى حادث إنقلاب أتوبيس للركاب الذى يعمل بين وادى حلفا / أسوان /القاهرة والعكس والذى أدى إلى إصابة 15 شخصا من الأشقاء السودانيين حيث كان الأتوبيس متجهًا من الموقف الدولى بكركر إلى القاهرة .

وقد رافق نائب المحافظ خلال زيارته للمصابين بالمستشفى الجامعى اللواء محمد خالد نائب مدير أمن أسوان والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة والعميد عبد الله المليجى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلًا عن الدكتور حسن فراج نائب مدير المستشفى .

فيما أكد سعيد حجازى أنه توجد هناك متابعة لحظة بلحظة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان للموقف حيث وجه المحافظ إلى سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصابين وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم .

وأشار سعيد حجازى إلى أنه خلال زيارته للمصابين أطمأن على توفير الرعاية الصحية لهم وهو ما ساهم فى سرعة تلقيهم للعلاج المطلوب على أكمل وجه وجارى إنهاء إجراءات خروجهم من المستشفى خلال ساعات .

مؤكدًا للمصابين من الأشقاء السودانين على أن المحافظة حريصة لوضع كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة لهم وتقديم التسهيلات المختلفة لحين عودتهم بسلامة الله إلى السودان الشقيق .

كما كشف حجازى بأنه فور وقوع الحادث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى بواسطة 11 سيارة إسعاف تم الدفع بهم على الفور إلى موقع الحادث الذى وقع فى بداية الطريق الصحراوى الغربى من ناحية الخزان غرب خلف دير الأنبا سمعان وذلك لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

موضحًا بأن معظم الحالات تم تقديم الإسعافات الأولية بمجرد وصولهم قسم الاستقبال حيث إنها تعرضت لكدمات وسحجات وكسور خفيفة .. هذا وقد تم تحرير محضر بالواقعة ، وستولى النيابة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث .
نائب محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس ركاب من الأشقاء السودانيين .. صور
نائب محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس ركاب من الأشقاء السودانيين .. صور
نائب محافظ أسوان يطمئن على مصابى حادث انقلاب أتوبيس ركاب من الأشقاء السودانيين .. صور

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