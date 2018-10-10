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منوعات

صور مؤلمة لـ عروس تحيي ذكرى وفاة عريسها يوم الزفاف

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نشرت عروس أمريكية، صورة مؤلمة لها، وهي ترتدي ثوب زفافها، وتقف عند قبر عريسها، الذي توفي قبل "اليوم الموعود"، حسب ما ذكر موقع "إندبندنت" البريطاني.

وكانت جيسيكا بادجيت، المخطوبة لـ كيندال جيمس مورفي، كان مقررا زواجهما يوم 29 سبتمبر، إلا أن مورفي، رجل الإطفاء في بلدة مونتجمري بولاية إنديانا الأميركية، توفي في حادث سير.

وقال المصدر إن مورفي (27 عاما) لقي مصرعه في نوفمبر 2017، مع زميله بعد اصطدام سيارتهما بـ3 سيارات أخرى؛ لأن سائقها كان مخمورا.

ولتكريم "يوم زفافهما"، الذي لم يكتب له أن يعقد، زارت بادجيت قبر مورفي، مرتدية الثوب الذي كان من المنتظر أن ترتديه يوم عرسها.

والتقطت العروس مجموعة من الصور إلى جانب قبر خطيبها في يوم الزفاف الذي لم يحدث، ووضعت بالقرب منه اللباس الكامل لرجل الإطفاء وخوذته وبقية لوازمه.

ورافق بادجيت أفراد عائلتها وأصدقائها الذين حضروا معها لمساندتها ودعمها نفسيا بعد ما عانته خلال الفترة الماضية.
صور مؤلمة لـ عروس تحيي ذكرى وفاة عريسها يوم الزفاف
صور مؤلمة لـ عروس تحيي ذكرى وفاة عريسها يوم الزفاف
صور مؤلمة لـ عروس تحيي ذكرى وفاة عريسها يوم الزفاف

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