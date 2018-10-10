ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

نوع من الخضراوات تناوله باستمرار يساعد فى محاربة أمراض القلب والسكر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:35 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد الباذنجان من الخضراوات التى يجهلها الكثيرون على الرغم من فائدتها الغذائية فهو يحتوي على الزنك والفسفور والحديد والكالسيوم وفيتامينات «B1» و«B2» و«B3» و«B6».

وبحسب تقرير أورده موقع «بولدسكاي» يساعد الباذنجان على التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة كما يساعد تناول الباذنجان بإستمرار فى التحكم في مستوى السكر بالدم لغناه بالألياف القادرة على خفض مستوى السكر في الدم إذ أنها تبطئ عملية الهضم وبالتالي تقلل عملية امتصاص السكر.

ويعد الباذنجان الأكثر غنى بالألياف فهو يخلصك من الوزن الزائد ويمنحك الشبع والامتلاء لمدة طويلة، ما يجعلك تقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها خلال اليوم ويساعد تناول الباذنجان في محاربة السرطان فهو يحتوي على مركبات لديها القدرة على محاربة السرطان.

ترشيحاتنا

الجيش اليمني يسيطر على مخزن صواريخ للحوثيين في باقم

حارس الإنتاج الحربي: الأهلي تعرض لظلم تحكيمي أمامنا.. فيديو

مصرع 5 أشخاص وإصابة 30 آخرين إثر خروج قطار عن القضبان في الهند

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

مستثمرو جنوب سيناء: انتعاشة سياحية في منتصف أكتوبر.. فيديو

نوع من الفاكهة المهملة تخفف من آلام النقرس

ترامب يدرس تعيين مصرية خلفا لـ نيكي هيلي

الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى اليونان

آخرها حيلة شاحنة الصين.. أسلحة إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية

تعرف على سبب إصابة الأمير ويليام بمرض نفسي

زياد عقل يكشف سبب انتقال هشام عشماوي من سوريا إلى ليبيا

حارس الإنتاج الحربي: الزمالك فتح لي باب الشهرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللمسات الأخيرة لملعب توتنهام الجديد بسعة 62 ألف متفرج.. شاهد

مدير أمن البحيرة يفاجئ الخدمات والأقوال الأمنية بالنوبارية ووادى النطرون.. صور

محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار الهندسي السابق .. صور

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو
طريقة عمل معجون رنجة بالزعتر والطحينة
زياد عقل يكشف سبب انتقال هشام عشماوي من سوريا إلى ليبيا
صدقي: لدينا مقومات نهضة سياحية جيدة تواجهها بعض المشاكل.. فيديو
مستثمرو جنوب سيناء: انتعاشة سياحية في منتصف أكتوبر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟