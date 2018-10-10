نوع من الخضراوات تناوله باستمرار يساعد فى محاربة أمراض القلب والسكر

يعد الباذنجان من الخضراوات التى يجهلها الكثيرون على الرغم من فائدتها الغذائية فهو يحتوي على الزنك والفسفور والحديد والكالسيوم وفيتامينات «B1» و«B2» و«B3» و«B6».



وبحسب تقرير أورده موقع «بولدسكاي» يساعد الباذنجان على التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة كما يساعد تناول الباذنجان بإستمرار فى التحكم في مستوى السكر بالدم لغناه بالألياف القادرة على خفض مستوى السكر في الدم إذ أنها تبطئ عملية الهضم وبالتالي تقلل عملية امتصاص السكر.



ويعد الباذنجان الأكثر غنى بالألياف فهو يخلصك من الوزن الزائد ويمنحك الشبع والامتلاء لمدة طويلة، ما يجعلك تقلل من السعرات الحرارية التي تتناولها خلال اليوم ويساعد تناول الباذنجان في محاربة السرطان فهو يحتوي على مركبات لديها القدرة على محاربة السرطان.