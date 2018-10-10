إزالة ٢٣٠ حالة تعد على الأراضى الزراعية وأراضى طرح النيل بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل بمراكز وأقسام المحافظة بإشراف اللواء مجدي عامر مدير الأمن والعميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية.



أسفرت الحملة عن إزالة ٣١ حالة تعد على نهر النيل و١٢٤ حالة إزالة تعديات على الأراضى الزراعية و٤٩ حالة إزالة تعد على أملاك الدولة و٢٦ حالة تابعة للوحدة المحلية بإجمالي "230 " حالة إزالة.



ووجه مدير الأمن باستمرار تلك الحملات التصدي الفوري لتلك المخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.