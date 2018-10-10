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ثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسماعيلية تنظم ندوة عن نصر أكتوبر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
انجي هيبة
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع الإسماعيلية محاضرة بعنوان "نصر أكتوبر" حاضر فيها "الشهيد الحي" عبد الجواد سويلم بطل حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمدرسة القنطرة شرق الثانوية.

وتحدث الشهيد الحي عن بطولات حرب أكتوبر وكيف كتب خير أجناد الأرض التاريخ بحروف من دماء، وتحدث أيضا عن بث الروح الوطنية فى قلوب الأجيال من مختلف الأعمار للحفاظ على تراب هذا البلد العظيم والتى ذكرها رب العباد 5 مرات بالقرآن الكريم.

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