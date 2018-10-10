نوع من الفاكهة المهملة تخفف من آلام النقرس

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من مرض النقرس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك المتابعة مع الطبيب مع الحرص على تناول هذا النوع من الفاكهة يوميا لمحاربة مرض النقرس .





ووفقا لما نشره موقع "بولد سكاى " فإن النقرس هو حالة مؤلمة تسببها ترسب بلورة حمض اليوريك في مفاصل جسمك ، وخاصة إصبع القدمين والكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع. وبما أن الأنثوسيانين في الكرز جيد في خفض مستوى البلورة حمض اليوريك في الدم ، فإن تناول الكثير من الكرز يعد طريقة رائعة للتخفيف من الألم والالتهاب المرتبط بنقرس.



