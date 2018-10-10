كوريا الجنوبية تمنع صعود 25 ألف أجنبي للطائرات المتجهة إليها للاشتباه فيهم

أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أنها منعت 25,598 أجنبيا من الصعود إلى طائرات متجهة إلى سول حتى شهر أغسطس الماضي منذ انطلاق نظام التحقق مقدما من الركاب في شهر أبريل الماضي. ما يعنى أنها منعت 1,506 أجانب شهريا من دخول البلاد في دول المنشأ.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا لتقرير تلقاه النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم كوم تيه-سوب، التابع للجنة البرلمانية التشريعية والقضائية، من وزارة العدل اليوم الأربعاء، فإن نظام التحقق مقدما من الركاب نجح في منع الأجانب الذين من المحتمل أن يرتكبوا هجمات إرهابية أو جرائم، من دخول البلاد بشكل مسبق من خلال تلقي المعلومات عن الركاب من شركات الطيران الأجنبية في دول المنشأ.



ومن بين الأجانب الذين تم منعهم من دخول سول، 14 أجنبيا مطلوبين من قبل الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، و13,358 أجنبيا بسبب حملهم جوازات سفر غير صالحة أو مفقودة، و1,621 أجنبيا بسبب إدراجهم ضمن قائمة المحظورين من دخول البلاد بسبب ارتكابهم جرائم جنائية أو جرائم هجرة أثناء إقامتهم في البلاد في الماضي.



وكانت وزارة العدل قد منعت أجنبي (40 عاما)، من الصعود إلى طائرة متجهة إلى كوريا الجنوبية في مطار ألماتي الدولي في كازاخستان في شهر مارس الماضي عبر شركة طيران أستانا. وذلك بعد أن تحققت الوزارة من أنه أحد العناصر المسلحة في تنظيم (داعش).





