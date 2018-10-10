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طريقة عمل بطاطا بالمانجو للشيف ماجى حبيب

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 09:21 ص
مانجو بالبطاطا
مانجو بالبطاطا
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بطاطا بالمانجو بخطوات الشيف ماجي حبيب، مقدمة برنامج "عيش وملح" على قناة "سى بى سى سفرة".

مقادير بطاطا بالمانجو:
3 مانجو كبير شرائح
6 بطاطا حلوة مقشرة
ملعقة صغيرة قرفة
ثلاثة أرباع كوب لوز شرائح
ثلاثة أرباع كوب سكر بني
ربع كوب زبدة

طريقة عمل بطاطا بالمانجو
* قشري البطاطا واسلقيها على حمام مائي.
* ادهني وعاء الفرن بالزبدة ثم ضعي البطاطا وفوقها السكر البني والقرفة.
* أضيفي شرائح المانجو وقطع زبدة.
* أدخليها الفرن ثم ضيفي اللوز وأدخليها الفرن مرة أخرى.

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