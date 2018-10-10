طريقة عمل بطاطا بالمانجو للشيف ماجى حبيب

نقدم لكم طريقة عمل بطاطا بالمانجو بخطوات الشيف ماجي حبيب، مقدمة برنامج "عيش وملح" على قناة "سى بى سى سفرة".



مقادير بطاطا بالمانجو:

3 مانجو كبير شرائح

6 بطاطا حلوة مقشرة

ملعقة صغيرة قرفة

ثلاثة أرباع كوب لوز شرائح

ثلاثة أرباع كوب سكر بني

ربع كوب زبدة



طريقة عمل بطاطا بالمانجو

* قشري البطاطا واسلقيها على حمام مائي.

* ادهني وعاء الفرن بالزبدة ثم ضعي البطاطا وفوقها السكر البني والقرفة.

* أضيفي شرائح المانجو وقطع زبدة.

* أدخليها الفرن ثم ضيفي اللوز وأدخليها الفرن مرة أخرى.