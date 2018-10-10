طريقة عمل بطاطا بالمانجو للشيف ماجى حبيب

نقدم لكم طريقة عمل بطاطا بالمانجو بخطوات الشيف ماجي حبيب، مقدمة برنامج "عيش وملح" على قناة "سى بى سى سفرة".
مقادير بطاطا بالمانجو:
3 مانجو كبير شرائح
6 بطاطا حلوة مقشرة
ملعقة صغيرة قرفة
ثلاثة أرباع كوب لوز شرائح
ثلاثة أرباع كوب سكر بني
ربع كوب زبدة
طريقة عمل بطاطا بالمانجو
* قشري البطاطا واسلقيها على حمام مائي.
* ادهني وعاء الفرن بالزبدة ثم ضعي البطاطا وفوقها السكر البني والقرفة.
* أضيفي شرائح المانجو وقطع زبدة.
* أدخليها الفرن ثم ضيفي اللوز وأدخليها الفرن مرة أخرى.
مقادير بطاطا بالمانجو:
3 مانجو كبير شرائح
6 بطاطا حلوة مقشرة
ملعقة صغيرة قرفة
ثلاثة أرباع كوب لوز شرائح
ثلاثة أرباع كوب سكر بني
ربع كوب زبدة
طريقة عمل بطاطا بالمانجو
* قشري البطاطا واسلقيها على حمام مائي.
* ادهني وعاء الفرن بالزبدة ثم ضعي البطاطا وفوقها السكر البني والقرفة.
* أضيفي شرائح المانجو وقطع زبدة.
* أدخليها الفرن ثم ضيفي اللوز وأدخليها الفرن مرة أخرى.