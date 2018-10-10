تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع .. فيديو

عرض برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 32 - الصغرى 21، اليوم، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض قليللًا بداية من يوم الجمعة لتسجل 31 درجة للعظمى و21 للصغرى وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، وستظل درجات الحرارة متغيرة حتى نهاية الأسبوع.



الإسكندرية: العظمى 28 – الصغرى 22، علمًا بأن درجات الحرارة ستستمر فى الانخفاض لتسجل 27 درجة للعظمى و22 للصغرى.



مطروح: العظمى 27- الصغرى 19، علمًا بأن درجات الحرارة ستسمر فى الانخفاض حتى تسجل 26 للعظمى و19 للصغرى فى نهاية الأسبوع.



الغردقة: العظمى 34، والصغرى 25، علمًا بأن درجات الحرارة ستستقر حتى صباح الخميس القادم لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 33 للعظمى و23 للصغرى يوم الجمعة



شرم الشيخ: العظمى 34، والصغرى 27، علمًا بأن درجات الحرارة ستسمر فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 33 للعظمى 26 للصغرى يوم الجمعة.



أسيوط: العظمى 35، والصغرى 21، علمًا بأن درجات الحرارة ستنخفض غدا الأربعاء لتعاود فى الانخفاض مرة أخرى وتسجل 33 للعظمى و19 للصغرى يوم الجمعة.

