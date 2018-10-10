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مرأة

طريقة عمل معجون رنجة بالزعتر والطحينة

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:52 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف هشام السيد معجون رنجة بالزعتر والطحينة ،بمذاق لا يقاوم وبطريقة سريعة.

المقادير لعمل رنجة بالزعتر:

رنجة مدخنة طحينة زعتر فلفل حار بصل أخضر ثوم شبت عصير ليمون زيت زيتون شرائح ليمون خبز لبناني.

طريقة لعمل الرنجة بالزعتر:

* تفرم الرنجة مع الفلفل الحار والبصل الأخضر والزعتر والثوم والشبت.

* يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون والطحينة وتفرم مرة أخرى.

* يقدم معجون الرنجة مزين بشرائح الليمون مع الخبز اللبناني المحمص.

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