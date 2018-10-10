طريقة عمل معجون رنجة بالزعتر والطحينة

يقدم الشيف هشام السيد معجون رنجة بالزعتر والطحينة ،بمذاق لا يقاوم وبطريقة سريعة.
المقادير لعمل رنجة بالزعتر:
رنجة مدخنة طحينة زعتر فلفل حار بصل أخضر ثوم شبت عصير ليمون زيت زيتون شرائح ليمون خبز لبناني.
طريقة لعمل الرنجة بالزعتر:
* تفرم الرنجة مع الفلفل الحار والبصل الأخضر والزعتر والثوم والشبت.
* يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون والطحينة وتفرم مرة أخرى.
* يقدم معجون الرنجة مزين بشرائح الليمون مع الخبز اللبناني المحمص.
المقادير لعمل رنجة بالزعتر:
رنجة مدخنة طحينة زعتر فلفل حار بصل أخضر ثوم شبت عصير ليمون زيت زيتون شرائح ليمون خبز لبناني.
طريقة لعمل الرنجة بالزعتر:
* تفرم الرنجة مع الفلفل الحار والبصل الأخضر والزعتر والثوم والشبت.
* يضاف عصير الليمون وزيت الزيتون والطحينة وتفرم مرة أخرى.
* يقدم معجون الرنجة مزين بشرائح الليمون مع الخبز اللبناني المحمص.