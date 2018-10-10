الصحف الإماراتية: قمة مصرية يونانية قبرصية في كريت.. إدانة فلسطينية لصفقات قطر المشبوهة مع إسرائيل.. الأردن ينظم مؤتمرًا دوليًا لبحث مواجهة الإرهاب

قمة مصرية يونانية قبرصية في كريت

إدانة فلسطينية لصفقات قطر المشبوهة مع إسرائيل

تشغيل خط أنابيب جديد لنقل النفط الخام بين السعودية والبحرين

الأردن ينظم مؤتمرًا دوليًا لبحث مواجهة الإرهاب

الحريري: هناك تنازلات من الجميع لتشكيل الحكومة اللبنانية

استقالة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وقالت صحيفة "الخليج" إن وزارة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر أشادت بما تقدمه دولة الإمارات العربية لمصر في مجال الإصلاح الإداري ودعم فني يتمثل في إيفاد مدربين لعقد الدورات التدريبية لممثلي الوحدات والمؤسسات الحكومية على معايير الجائزة وكيفية استيفائها، وإيفاد محكمين عند الوصول لمرحلة تقييم المؤسسات، وذلك خلال اجتماع ترأسه، أمس، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للجنة العليا للإصلاح الإداري، بحضور وزيري التخطيط، والتنمية المحلية.ونقلت "الوطن" عن مسئول بوزارة الداخلية المصرية قوله إن عشرة إرهابيين لقوا مصرعهم، أمس، في اشتباكات مع قوات الشرطة المصرية أمس في العريش، عاصمة شمال سيناء حيث يتمركز الفرع المصري لتنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرًا إلى أنه عثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية وبندقيتي صيد وعبوتين ناسفتين وكمية كبيرة من الذخائر.واهتمت "خليج" بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، إلى جزيرة كريت اليونانية، للمشاركة في قمة ثلاثية تشمل نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وهي القمة السادسة من نوعها، مشيرةً إلى أن هذه القمم تعمل على تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في جميع المجالات، في ظل الخصوصية التي تتصف بها علاقات القاهرة وأثينا ونيقوسيا.ومن المقرر أن تبحث قمة اليوم، سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، والتشاور حول تعزيز التعاون.وأفادت "الإمارات اليوم" بأن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب شدد على أن طلاب الأزهر الشريف أبعد الناس عن الوقوع في براثن الفكر المتشدد، مؤكدًا استعداد الأزهر للإسهام في تكوين وإعداد الكوادر الدينية، القادرة على نشر وتعليم الأصول والمبادئ الدينية، في المساجد والمراكز الدينية في كازاخستان وغيرها من دول العالم.وكشفت "خليج" عن أن مصر ستشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالمغرب، الذي ينطلق بعد غد، الجمعة، والذي ينظم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "البيان" إن مجلس الوزراء الفلسطيني وجه انتقادات حادة غير مباشرة إلى النظام القطري، إثر قرار قطر تقديم مساعدات لغزة عبر إسرائيل، رافضًا الصفقات المشبوهة المبرمة بين قطر وإسرائيل، وعدها التفافًا على الشرعية، مضيفًا، في ختام جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، إن "تنفيذ المشاريع التنموية وكل ما من شأنه التخفيف من معاناة شعبنا في غزة يجب أن يمر من خلال الحكومة أو بالتنسيق معها".وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن شركة "أرامكو" السعودية وشركة نفط البحرين "بابكو"، أعلنتا اليوم، نجاح تشغيل خط أنابيب نقل النفط الخام AB-4، في إطار مرحلة جديدة من إستراتيجية أنابيب أرامكو - البحرين لنقل النفط الخام، بما يلبي الطلب المتزايد على الطاقة في مملكة البحرين.وأضافت الوكالة أن خط الأنابيب الجديد يمكنه نقل ما يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، مبينًا أن قُطر خط الأنابيب AB-4 يبلغ ثلاثين بوصة بطول 112 كيلو مترًا، ويبدأ من مرافق أرامكو السعودية في بقيق وينتهي في مصفاة بابكو بالبحرين، فيما يتكوّن خط الأنابيب من ثلاثة أجزاء، وهي: جزء برّي سعودي بطول 42 كيلو مترًا، وآخر بحريني بطول 28 كيلو مترا، بالإضافة إلى جزء بحري (تحت الماء) بطول 42 كيلو مترًا.ونقلت "الاتحاد" عن مصادر حكومية عراقية قولها إن ثلاثة من رجال الشرطة العراقية ومدني واحد قتلوا، أمس، في هجوم على نقطة تفتيش في ناحية الإسحاقي، شمال بغداد، وأضاف أن "القوات الأمنية القريبة توجهت إلى المكان فورًا واشتبكت مع المسلحين الذين فروا باتجاه الغرب نحو بحيرة الثرثار".وأبرزت "الوطن" انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة التطرف العنيف، في الأردن، وهو المؤتمر الذي تنظمه القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع جهات أمريكية المؤتمر ويستمر ليوم واحد، ويشارك فيه عدد من العسكريين والمسئولين الحكوميين والأكاديميين والمنظمات المدنية من الأردن ودول أجنبية.وقالت "خليج" إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر أمس، الثلاثاء، عفوًا عامًا عن الجنود الفارين من الجيش السوري، لا يستفيد منه المتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية، كما أنه لا يشمل الفارين من العدالة.واهتمت "الاتحاد" بتصريحات رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الذي أعرب عن أمله في تأليف الحكومة بعد عودة الرئيس ميشال عون من يريفان، مؤكدًا أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيلها وهناك تنازلات من الجميع بمن فيهم التيار الوطني الحر والعقد كلها في الطريق الى الحل".دوليًا، أفادت "وام" بأن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قدمت استقالتها الثلاثاء، دون توضيح أسباب لتكون أحدث مسئول بارز يغادر فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي.ونقلت "خليج" عن ترامب قوله تعليقًا على الاستقالة: "هايلي قامت بعمل رائع، وستغادر منصبها في نهاية العام، لقد أبلغتني قبل حوالى ستة أشهر بأنّها ترغب باستراحة"، معربًا عن أمله في أن تتمكّن "من العودة في وقت ما" إلى إدارته.